Cina, brusco rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio

PECHINO, 18 MAG - Le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate solo dello 0,2% su base annua ad aprile 2026, rallentando bruscamente rispetto all'incremento dell'1,7% registrato a marzo e ben al di sotto del previsto aumento del 2,0%. Lo riportano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica della Cina. Si è trattato della crescita più debole dal dicembre 2022, poiché le ripercussioni della guerra in Iran hanno frenato la domanda dei consumatori. Debolezza generalizzata negli acquisti di beni di alto valore, con le vendite di automobili in calo del 15,3%, gli elettrodomestici (-15,1%), i materiali da costruzione (-13,8%) e i mobili (-10,4%).