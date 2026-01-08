Giornale di Brescia
Cina, 'arbitrario il sequestro Usa della petroliera russa'

PECHINO, 08 GEN - Il sequestro da parte degli Stati Uniti della petroliera Marinera (ex Bella 1) legata al Venezuela e battente bandiera russa è un atto "arbitrario a danno di navi di altri Paesi in alto mare" e "in grave violazione del diritto internazionale". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, ricordando che Pechino "si è costantemente opposta alle sanzioni unilaterali illegali, prive di fondamento nel diritto internazionale e non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu". La Cina è contro "qualsiasi azione che violi scopi e principi della Carta dell'Onu" e che leda "sovranità e sicurezza di altri Paesi".

