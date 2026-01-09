Cina a Trump, 'Taiwan? E' puramente un nostro affare interno'

PECHINO, 09 GEN - Taiwan "è parte inalienabile del territorio cinese" ed è "puramente un affare interno della Cina, la cui risoluzione spetta al popolo cinese, non tollerando alcuna interferenza esterna". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, sugli ultimi giudizi del presidente Usa Donald Trump sull'ipotesi di cambio dello status quo da parte di Pechino. In un'intervista al Nyt, il tycoon ha detto che tocca al presidente Xi Jinping valutare: "Lui la considera parte della Cina e spetta a lui decidere cosa farà. Ma gli ho detto che sarei molto insoddisfatto se lo facesse, e non credo che lo farà. Spero che non lo faccia".