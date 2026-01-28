Giornale di Brescia
Cina a Onu mette in guardia contro 'avventurismo militare' in Iran

NEW YORK, 28 GEN - L'ambasciatore cinese all'Onu, Fu Cong, ha messo in guardia il Consiglio di Sicurezza contro qualsiasi "avventurismo militare" in Iran, dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che "il tempo stringe" prima di un attacco. "La Cina spera che gli Stati Uniti e le altre parti interessate adottino ulteriori misure a favore della pace e della stabilità in Medio Oriente e che evitino di esacerbare le tensioni e di gettare benzina sul fuoco", ha affermato. Cong ha descritto l'Iran come uno Stato "indipendente e sovrano" i cui "affari dovrebbero essere decisi in modo indipendente dal popolo iraniano".

