Cimitero clandestino con i resti di almeno 28 animali, indagine per uccisione

PORTO RECANATI, 10 FEB - Un vero e proprio cimitero clandestino dove smaltire illecitamente carcasse di cani morti. E' quello a cui si è trovata di fronte sabato 7 febbraio una volontaria di un'associazione di Osimo (Ancona) che ha rinvenuto resti di numerosi animali - in seguito saliti a 27 cani e un gatto - in sacchi di plastica ma anche quelli ancora integri di un pastore maremmano privo di chip. Il macabro rinvenimento è avvenuto in località Scossicci di Porto Recanati (Macerata), al confine con Loreto (Ancona), una zona scampagnata non lontana dal cavalcavia autostradale A14. Dopo la segnalazione, in zona hanno eseguito controlli i Carabinieri Forestali, personale dell'Azienda sanitaria territoriale di Macerata: sui resti del maremmano verranno eseguiti accertamenti di natura autoptica. La Procura di Macerata, con la pubblico ministero Stefania Ciccioli, ha aperto un fascicolo d'indagine per uccisione di animale in attesa di capire come siano morti gli animali e in quale contesto ci si sia imbattuti. Più le ispezioni si allargano e più sale il bilancio dei ritrovamenti, lasciando pensare che la zona fosse un luogo di abituale per smaltire cani deceduti. All'inizio, il riscontro era stato per una decina di esemplari poi cresciuti fino a 28 e comprendenti anche un gatto. I resti sono stati consegnati all'Istituto zooprofilattico di Tolentino che ora li dovrà analizzare insieme alla carcassa integra di tessuti del pastore maremmano, unico cane integro e il cui abbandono è più recente. Questo permetterà di individuare l'epoca della morte e se sia stata violenta nel caso di fratture ancora percepibili. Gli esami, con una procedura piuttosto lunga, serviranno anche a stabilire di che razza fossero i cani in questione. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri forestali di Recanati e della sezione Conero di Ancona, insieme alla Scientifica dei carabinieri per individuare chi abbia abbandonato i resti di questi animali.