Cile-Usa, intesa su minerali critici per filiere sicure e investimenti

SANTIAGO DEL CILE, 20 APR - Il Cile e gli Stati Uniti hanno firmato a Santiago un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione sui minerali critici e promuovere investimenti in settori strategici come rame, litio e terre rare. L'accordo punta allo sviluppo di catene di approvvigionamento più sicure e resilienti, attraverso scambio di tecnologie, conoscenze e sostegno pubblico-privato, inclusi finanziamenti e garanzie. Il ministro degli Esteri Francisco Pérez Mackenna ha sottolineato che l'intesa consolida una relazione bilaterale storica e favorisce la creazione di valore aggiunto nelle materie prime. Alla firma erano presenti anche rappresentanti statunitensi, tra cui il sottosegretario Usa per il Controllo delle armi e la sicurezza internazionale, Thomas DiNanno. La Cancelleria cilena ha precisato che il memorandum non introduce obblighi né preferenze nelle esportazioni, restando nel quadro normativo vigente. Washington mira a diversificare le forniture, oggi dominate dalla Cina, mentre Santiago rafforza una strategia di accordi globali per valorizzare le proprie risorse minerarie.