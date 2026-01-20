Cile, salgono a 19 i morti negli incendi tra Ñuble e Biobío

SANTIAGO DEL CILE, 19 GEN - Sale a 19 il bilancio delle vittime dei vasti incendi boschivi che stanno colpendo il Cile centrale, in particolare le regioni di Ñuble e del Biobío. Lo ha annunciato il ministro della Sicurezza pubblica, Luis Cordero, precisando che le operazioni di spegnimento proseguono in condizioni ambientali estremamente difficili, con temperature elevate e forti raffiche di vento. La principale preoccupazione delle autorità, riportano i principali media cileni, è legata al rischio di nuovi focolai, che potrebbero rendere ancora più complessa la gestione dell'emergenza. Il ministro ha quindi rivolto un appello alla popolazione affinché eviti comportamenti negligenti in grado di favorire la propagazione delle fiamme. Cordero ha inoltre riferito che il coprifuoco notturno disposto nelle zone più colpite ha agevolato il lavoro dei soccorritori e non ha registrato violazioni. Secondo il Servizio nazionale di prevenzione e risposta ai disastri, il Senapred, gran parte degli incendi è ancora attiva e non sotto controllo. I roghi hanno già devastato oltre 20 mila ettari e costretto migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. L'origine degli incendi resta al vaglio degli inquirenti.