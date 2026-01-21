Cile, il presidente Kast nomina ministri due ex avvocati di Pinochet

ROMA, 21 GEN - Il presidente eletto del Cile, l'esponente dell'ultradestra José Antonio Kast, ha presentato i 25 ministri che lo affiancheranno a partire dall'11 marzo prossimo, tra cui figurano due ex avvocati del dittatore Augusto Pinochet. Lo riferisce l'agenzia spagnola Efe. Per il ministero della Giustizia e dei Diritti umani, Kast ha nominato Fernando Rabat, accademico dell'Università dello Sviluppo e membro del team che ha difeso Pinochet in diversi casi, tra cui il cosiddetto 'Caso Riggs', lo scandalo sui conti bancari segreti del generale negli Stati Uniti. Alla Difesa, invece, assumerà l'incarico Fernando Barros, socio fondatore di uno dei più grandi studi legali del Cile e che ha collaborato alla difesa di Pinochet quando fu arrestato a Londra nel 1998.