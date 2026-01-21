Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cile, il presidente Kast nomina ministri due ex avvocati di Pinochet

AA

ROMA, 21 GEN - Il presidente eletto del Cile, l'esponente dell'ultradestra José Antonio Kast, ha presentato i 25 ministri che lo affiancheranno a partire dall'11 marzo prossimo, tra cui figurano due ex avvocati del dittatore Augusto Pinochet. Lo riferisce l'agenzia spagnola Efe. Per il ministero della Giustizia e dei Diritti umani, Kast ha nominato Fernando Rabat, accademico dell'Università dello Sviluppo e membro del team che ha difeso Pinochet in diversi casi, tra cui il cosiddetto 'Caso Riggs', lo scandalo sui conti bancari segreti del generale negli Stati Uniti. Alla Difesa, invece, assumerà l'incarico Fernando Barros, socio fondatore di uno dei più grandi studi legali del Cile e che ha collaborato alla difesa di Pinochet quando fu arrestato a Londra nel 1998.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario