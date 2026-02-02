Cile, Boric annuncia la candidatura di Bachelet alla guida dell'Onu

SANTIAGO DEL CILE, 02 FEB - Il presidente cileno Gabriel Boric ha ufficializzato da La Moneda la candidatura di Michelle Bachelet a segretaria generale dell'Onu. Non è una corsa solitaria: l'ex capo di Stato del Paese sudamericano è sostenuta formalmente anche da Messico e Brasile. Boric ha ringraziato Claudia Sheinbaum e Lula da Silva per questo "appoggio coraggioso", definendolo un segnale potente dalle due nazioni più popolose dell'America Latina per far sentire la voce della regione nella governance globale. Bachelet, prima donna due volte alla guida del Cile, ha accolto la nomina con onore, sottolineando la responsabilità di rappresentare un fronte latinoamericano unito. Ha evidenziato l'urgenza di rinnovare le Nazioni Unite per affrontare le crisi attuali - dai conflitti al cambiamento climatico - rendendo l'organizzazione più efficiente, trasparente e capace di garantire pace e giustizia in un contesto geopolitico sempre più sfidante.