Cile, 15 morti e 19 feriti per gli incendi in due regioni

SANTIAGO DEL CILE, 18 GEN - Il governo cileno ha confermato che 15 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite a causa dei devastanti incendi nel sud del Paese: a dare la notizia è stato il ministro della Sicurezza, Luis Cordero, che ha specificato che tutte le vittime erano civili. Per quanto riguarda la situazione dei roghi, sono 24 quelli ancora in corso, di cui nove concentrati a Nuble e cinque a Biobío, regioni in cui si sta recando il presidente uscente Gabriel Boric. Nel frattempo è salito anche il numero degli evacuati: al momento sono diventati circa 50mila.