Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cile, 15 morti e 19 feriti per gli incendi in due regioni

AA

SANTIAGO DEL CILE, 18 GEN - Il governo cileno ha confermato che 15 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite a causa dei devastanti incendi nel sud del Paese: a dare la notizia è stato il ministro della Sicurezza, Luis Cordero, che ha specificato che tutte le vittime erano civili. Per quanto riguarda la situazione dei roghi, sono 24 quelli ancora in corso, di cui nove concentrati a Nuble e cinque a Biobío, regioni in cui si sta recando il presidente uscente Gabriel Boric. Nel frattempo è salito anche il numero degli evacuati: al momento sono diventati circa 50mila.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SANTIAGO DEL CILE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario