Cigno nero nel porto vecchio di Bari, stupore e curiosità tra i passanti

BARI, 12 MAG - Un cigno nero, che da tre giorni giorni compare nelle acque del porto vecchio di Bari è tornato anche oggi a farsi vedere suscitando stupore e curiosità tra i passanti sul Lungomare. Questa mattina è stato visto ancora una volta scivolare sulle acque calme dello specchio d'acqua, mentre runner da terra e canottieri dal mare si fermavano a fotografarlo. Infastidito da una barca che si è avvicinata troppo, il cigno è poi volato via lungo la linea di costa.