Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ciclone Harry, Regione attiva conto corrente per donazioni

AA

CATANIA, 30 GEN - In Sicilia è stato attivano un conto corrente per donazioni a persone e attività colpite dal ciclone Harry. E' intestato a 'Regione Siciliana Protezione civile' con la causale: donazione emergenza ciclone Harry. L'Iban, pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale, è IT0200804625000105458608.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario