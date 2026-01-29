Ciclista travolto e ucciso dal rimorchio di un camion nel Milanese

MILANO, 29 GEN - Un ciclista milanese di 65 anni è morto intorno alle 12 in un incidente nel Comune di Gaggiano. Per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista è venuto a contatto con un autoarticolato finendo schiacciato sotto le ruote del rimorchio. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso. Sono in atto le operazioni di messa in sicurezza dell'area insieme alla polizia locale di Gaggiano. Illeso ma sotto choc il conducente del mezzo pesante.