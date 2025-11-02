Giornale di Brescia
Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata a Bologna

Infermiera sistema l'attrezzatura sanitaria a bordo dell'ambulanza nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale Agostino Gemelli, Roma, 25 gennaio 2023. ANSA / Danilo Schiavella (generica, simbolica, ambulanza, soccorso)
BOLOGNA, 02 NOV - Un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. È successo poco prima delle 13.30 in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est della città. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato travolto con violenza da una vettura che non si è fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime: i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, anche con il supporto di un medico rianimatore arrivato in elicottero, ma ogni tentativo è stato vano. L'anziano è morto sul posto. Adesso è caccia all'auto pirata: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una Opel Astra di vecchio modello, vista fuggire a forte velocità in direzione San Lazzaro di Savena. Polizia locale e carabinieri hanno istituito posti di blocco ai confini della città e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire alla targa e all'identità del conducente. Le autorità lanciano un appello a chiunque abbia assistito all'incidente o notato movimenti sospetti in zona a contattare polizia locale o carabinieri. Il corpo del 78enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

BOLOGNA

