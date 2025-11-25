Giornale di Brescia
Ciclista 23enne investita da un camion e uccisa a Bologna

BOLOGNA, 25 NOV - Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare.

BOLOGNA

