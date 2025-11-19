Ciciliano,morte 107 persone in cinque anni per frane-inondazioni

ROMA, 19 NOV - L'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr "ha stimato che nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024, il bilancio di perdita di vite umane, per quanto riguarda i fenomeni legati a causa di frane, è stato di 37 deceduti e 138 feriti. Mentre le inondazioni hanno provocato la perdita di 70 persone e 21 feriti". Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio, intervenendo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano nell'aula IV della Camera. "La programmazione e la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico - ha aggiunto - costituisce una fondamentale esigenza per la cura dei territori e dei cittadini, oltre, ovviamente alla componente economica che non può essere sottaciuta".