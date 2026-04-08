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Ciciliano, la frana è ferma, riattivazione A14 e ferrovia in tempi brevi

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PETACCIATO, 08 APR - "Ci sarebbe la possibilità di ripristinare la viabilità ferroviaria e autostradale anche in tempi relativamente brevi. Bisogna essere certi però che la frana si sia fermata come appare essere. Ora aspettiamo l'esito finale della valutazione dei tecnici per poi prendere le migliori decisioni possibili". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo il sopralluogo sulla frana di Petacciato e il vertice in Comune. "La situazione - ha aggiunto - appare un po' migliore di quella iniziale".

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