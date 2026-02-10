Ciciliano, 'la croce caduta a Niscemi sarà recuperata e restaurata'

NISCEMI, 10 FEB - "La croce caduta sarà recuperata e restaurata, lo abbiamo deciso insieme al sindaco Massimiliano Conti". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a Niscemi, dopo il crollo, avvenuto ieri, della croce in pietra simbolo di resistenza e speranza. "L'arretramento della frana sta rallentando. Escludiamo pericoli per le persone. Le strade immediatamente prossime alla frana rimarranno chiuse", ha affermato Ciciliano al termine di un vertice operativo tenuto in municipio. "Sono novantanove - ha aggiunto - i nuclei familiari che non potranno più rientrare nelle abitazioni e stiamo già provvedendo a definire le soluzioni per ricollocarli anche in abitazioni dello Iacp". "Nella fascia da zero a cinquanta metri - ha annunciato il capo della Protezione civile nazionale - ci saranno droni usati per entrare nelle abitazioni, che non possono essere raggiunte, per valutare ciò che si può prelevare. Saranno attività condotte da corpi speciali di polizia. Le tre scuole in zona rossa non riapriranno più e c'è da fare un ragionamento con la comunità e con il sindaco per la realizzazione di nuovi istituti".