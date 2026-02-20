Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ciciliano, la conta dei danni del maltempo a Sibari inizierà da domenica

AA

CASSANO ALLO IONIO, 20 FEB - "Dobbiamo realizzare dei sopralluoghi congiunti del Dipartimento della Protezione civile con la struttura regionale della Calabria di Protezione civile. Anche questa è stata una cosa condivisa con il presidente della regione Roberto Occhiuto. Tecnicamente in questo momento l'evento è ancora in corso. Io stesso son venuto qui con la macchina e non con l'elicottero perché non c'erano le condizioni meteo che lo consentissero". Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano al termine della riunione operativa tenuta a Sibari, nella delegazione del Comune di Cassano allo Ionio, in merito ai danni provocati dalla rottura degli argini del fiume Crati che hanno allagato la piana, sia a Cassano che a Corigliano-Rossano. Ciciliano avrebbe dovuto effettuare sorvolo delle aree colpite con l'elicottero, ma come ha spiegato lui stesso, le condizioni meteo - pioggia e nebbia - non lo hanno consentito. "E' di tutta evidenza - ha aggiunto - che per fare una realizzazione corretta e precisa di quelle che sono le valutazioni dei danni occorre attendere che l'evento sia finito. Quindi abbiamo già condiviso con i colleghi della Regione Calabria e con il presidente che domenica verranno e rimarranno tutto il tempo necessario per poter fare i sopralluoghi, non solo a Sibari ma in tutta l'area interessata. Dopodiché seguirà l'istruttoria del Dipartimento della Protezione civile che normalmente precede quella che è eventualmente la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei ministri".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CASSANO ALLO IONIO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario