Ciciliano, 5-7 mesi per la ricostruzione del ponte crollato sul Trigno

PETACCIATO, 08 APR - "L'Anas sta lavorando perché in 5-7 mesi si sta cercando di rifarlo in maniera ordinaria". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, parlando del ponte crollato sul Trigno sulla statale 16 Adriatica a margine del sopralluogo di oggi in Basso Molie per la frana di Petacciato.