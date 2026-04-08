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Ciciliano, 5-7 mesi per la ricostruzione del ponte crollato sul Trigno

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PETACCIATO, 08 APR - "L'Anas sta lavorando perché in 5-7 mesi si sta cercando di rifarlo in maniera ordinaria". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, parlando del ponte crollato sul Trigno sulla statale 16 Adriatica a margine del sopralluogo di oggi in Basso Molie per la frana di Petacciato.

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