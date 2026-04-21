'Ci manca l'aria', sit-in Extinction rebellion fuori da Consiglio Piemonte

TORINO, 21 APR - Un presidio di Extinction rebellion è in corso stamane fuori da Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, dove è in corso l'assemblea regionale. "Piemonte cambia, ci manca l'aria", è lo slogan che campeggia su uno striscione, dietro alla rappresentazione di un rito funebre per l'ambiente, con tanto di bara contenente delle piantine e alcuni manifestanti seduti a terra. L'obiettivo, ha detto un attivista, è "riportare chi governa la Regione alle proprie responsabilità. In Piemonte ogni anno ci sono 4mila morti premature a causa dell'inquinamento dell'aria, morti premature che hanno precise responsabilità politiche. E hanno nomi e cognomi: il presidente Cirio e l'assessore all'Ambiente Marnati". La seduta del Consiglio regionale iniziata stamane è la prima a cui partecipa Elena Chiorino, dopo le dimissioni da vicepresidente della Regione e da assessora, a seguito del coinvolgimento nel caso Delmastro.