Chiusura indagini per Bartolozzi, 'sono serena e vado avanti'

ROMA, 26 FEB - "Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità". Così la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, in merito all'inchiesta sul caso Almasri, che la vede indagata per 'false informazioni'.