Chiuso tratto ferrovia Bologna-Verona per problema agli impianti

BOLOGNA, 02 SET - La ferrovia Bologna-Verona è chiusa dalle 5, tra Crevalcore (Bologna) e Poggio Rusco (Mantova) per un problema problema tecnico agli impianti di circolazione. Tra le due stazioni è attivo un servizio bus per i treni Regionali, mentre quelli a lunga percorrenza vengono deviati via Padova. Sul posto è in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.