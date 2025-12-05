Giornale di Brescia
++ Chiusa inchiesta su strage del bus di Mestre, 7 indagati ++

VENEZIA, 05 DIC - La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Nell'avviso di conclusione delle indagini non compare, invece, l'amministratore delegato della società La Linea Massimo Fiorese, per il quale i pm potrebbero chiedere l'archiviazione. Per gli indagati le accuse sono, a vario titolo, di omicidio colposo, lesioni colpose e stradali e crollo colposo. Nell'incidente morirono 22 persone e 14 rimasero ferite.

