BOLZANO, 08 OTT - La cittadina Chiusa, in Alto Adige, si prepara alla piena del fiume Isarco. A causa delle previsioni meteorologiche per oggi e domani, l'Ufficio dei bacini montani della Provincia di Bolzano ha deciso di installare barriere sul lungofiume come misura precauzionale. Questa misura è stata presa esclusivamente per motivi di sicurezza, sottolineano i Vigili del fuoco di Chiusa. Nei prossimi giorni si dovrà prestare attenzione anche al livello delle acque di falda a causa della piena dell'Isarco che durerà diversi giorni.