Chiude Villaggio Italia, Vespucci saluta anno nuovo ad Abu Dhabi

(dell'inviato Domenico Palesse) ABU DHABI, 31 DIC - L'Amerigo Vespucci saluta l'anno nuovo dal porto di Abu Dhabi, dove oggi si è chiuso il Villaggio Italia, l'expo itinerante sulle eccellenze italiane che accompagna il veliero nel suo tour mondiale, giunto alla 31/ma tappa. La nave scuola della Marina Militare, illuminata con il tricolore, ha fatto da cornice alla cerimonia di chiusura sulla banchina dello Zayed Port della capitale emiratina, alla presenza di istituzioni militari e civili. "Con il Villaggio Italia abbiamo raccontato il genio italiano - le parole della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti -. L'Amerigo Vespucci ha trasmesso i valori fondamentali della nostra nazione, del tricolore e dell'italianità. Questo fa onore all'Italia, alla Difesa, alla Marina grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto enorme". A poche ore dai festeggiamenti per l'ultimo dell'anno, Abu Dhabi ha voluto portare il suo saluto alla "nave più bella del mondo" che resterà comunque ormeggiata in porto fino al 4 gennaio, prima di riprendere il largo in direzione di Gedda, 32/ma tappa del tour mondiale e terza nel Medioriente. "Quella del Vespucci è un'impresa straordinaria - ha ribadito il comandante in capo della squadra navale, l'ammiraglio Aurelio De Carolis -. Oggi abbiamo vissuto emozioni uniche e straordinarie. Quella di Abu Dhabi è stata una tappa che ha rinsaldato ancora di più i rapporti con gli Emirati Arabi, come hanno dimostrato gli incontri istituzionali tenuti dal ministro Crosetto a bordo". Speranza, amicizia e condivisione sono stati gli elementi evidenziati dall'ambasciatore d'Italia negli Emirati, Lorenzo Fanara, durante il suo discorso nella cerimonia di chiusura. "Il Vespucci ha portato una luce di speranza dopo un anno fatto di sofferenza, brutalità e devastazione - le sue parole -. Vorremmo che questa speranza si propagasse nel resto del mondo per un 2025 migliore dell'anno appena vissuto". La 31/ma tappa del giro del mondo dell'Amerigo Vespucci, cominciato l'1 luglio 2023 da Genova, si avvia dunque alla conclusione. Il comandante ordina l'ultimo ammaina bandiera del 2024, mentre il Villaggio Italia si prepara per un Capodanno del tutto inedito ai piedi del veliero senza tempo.