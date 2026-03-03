Giornale di Brescia
Chiude ambasciata Usa in Kuwait fino a nuovo avviso

(ANSA-AFP) - KUWAIT, 03 MAR - L'Ambasciata degli Stati Uniti in Kuwait annuncia la sua chiusura fino a nuovo avviso a causa delle "tensioni regionali". "A causa delle continue tensioni regionali, l'ambasciata statunitense in Kuwait rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Abbiamo annullato tutti gli appuntamenti consolari, sia ordinari che di emergenza", ha dichiarato l'ambasciata in un comunicato su X. (ANSA-AFP).

