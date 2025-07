Chirurgia estestica in casa, denunciata donna nel Napoletano

NAPOLI, 25 LUG - Prometteva labbra, zigomi "e tutto quello che serve per essere più belli" a prezzi concorrenziali. Lo faceva sui social dove era seguita da migliaia di follower. Nel suo appartamento i carabinieri, con personale dell'Asl, hanno trovato sostanze a uso medico chirurgico ed estetico come acido ialuronico e botox, e anche siringhe, lettini. Ma era tutto abusivo e tutto pericoloso per la salute. Denunciata a Villaricca (Napoli), una donna di 35 anni. La sua casa era, dunque, una sorta di laboratorio per chirurgia estetica abusiva e pericolosa. Sequestrati anche lettini, siringhe e macchinari per la rimozione dei tatuaggi. La donna è stata denunciata per molteplici violazioni in materia sanitaria, ambientale ed esercizio abusivo di una professione. Per la 35enne anche sanzioni per un importo complessivo di 10mila euro.