Chiorino, ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono

TORINO, 25 MAR - "Sono una persona rigorosa e per bene: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini. Il mio modo di chiedere scusa è rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l'ente in sua assenza". Così Elena Chiorino sulle sue dimissioni dalla vicepresidenza della Regione Piemonte.