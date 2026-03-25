Chiorino, ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono
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TORINO, 25 MAR - "Sono una persona rigorosa e per bene: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini. Il mio modo di chiedere scusa è rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l'ente in sua assenza". Così Elena Chiorino sulle sue dimissioni dalla vicepresidenza della Regione Piemonte.
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