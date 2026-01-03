Giornale di Brescia
Chigi, in Venezuela azione militare non è la strada ma difesa legittima

ROMA, 03 GEN - "Coerentemente con la storica posizione dell'Italia, il Governo reputa che l'azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi sul Venezuela.

ROMA

