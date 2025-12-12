Chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Molise per corruzione

CAMPOBASSO, 12 DIC - La procura di Campobasso ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Francesco Roberti e per le altre 43 persone coinvolte nell'inchiesta sulla corruzione in Molise. L'udienza preliminare davanti al giudice è stata fissata per il 22 gennaio. In queste ore vengono notificati gli atti agli indagati, alcuni di loro li hanno già ricevuti, altri ancora no.