Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Molise per corruzione

AA

CAMPOBASSO, 12 DIC - La procura di Campobasso ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Francesco Roberti e per le altre 43 persone coinvolte nell'inchiesta sulla corruzione in Molise. L'udienza preliminare davanti al giudice è stata fissata per il 22 gennaio. In queste ore vengono notificati gli atti agli indagati, alcuni di loro li hanno già ricevuti, altri ancora no.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAMPOBASSO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario