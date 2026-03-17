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Chiesti atti al Pg, riparte il dibattimento sul processo Becciu

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CITTÀ DEL VATICANO, 17 MAR - La Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Ha dunque ordinato "la rinnovazione del dibattimento", il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e ha fissato al 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. La Corte nell'ordinanza precisa che "non dichiara la nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti". La questione riguarda, tra i vari rilievi, il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del Promotore di giustizia. "Esprimiamo soddisfazione per l'ordinanza della Corte di Appello che ha accolto le nostre eccezioni. Dimostra che sin dal primo momento avevamo ragione a rilevare la violazione del diritto alla difesa ed a richiedere il rispetto della legge per celebrare un processo giusto", affermano gli avvocati del cardinale Angelo Becciu, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo.

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