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Chiesta la liberazione dell'ex narcos colombiano Miguel Rodríguez Orejuela

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CALI, 16 APR - La difesa di Miguel Rodríguez Orejuela, storico fondatore del Cartello di Cali che dominò il traffico di cocaina negli anni Novanta, ha chiesto la sua liberazione a un tribunale della Florida per motivi umanitari, sostenendo che l'ex narcotrafficante, 82 anni, soffre di una forma avanzata di demenza. Orejuela è detenuto negli Stati Uniti dal 2006 per reati legati al traffico internazionale di droga e al riciclaggio di denaro. Secondo i legali, la documentazione medica evidenzia una demenza vascolare grave, con episodi di delirio paranoide e perdita di contatto con la realtà, oltre a danni cerebrali irreversibili causati da precedenti ictus. Le condizioni descritte indicherebbero un'incapacità di provvedere autonomamente a sé stesso. La richiesta arriva a circa dieci anni dalla fine della pena. Una precedente istanza era stata respinta dal sistema penitenziario statunitense. In caso di accoglimento, Orejuela potrebbe essere trasferito in Colombia.

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