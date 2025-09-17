Giornale di Brescia
Chiede accesso a suicidio assistito, Cappato lo aiuterà

epa07912388 An elderly person draws in the Hospice Department of Markhot Ferenc Hospital in Eger, northern Hungary, 18 September 2019 (issued 11 October 2019). World Hospice and Palliative Care Day is observed annually on the second Saturday of October, which falls on 12 October this year with the motto 'My care is my right.' The first such event was organised in 2005 by a committee of the Worldwide Palliative Care Alliance, a wordwide network of hospice and palliative care organisations to draw attention to the needs of people who have been impacted by a life-limiting illness. Hospices operate to alleviate the pain and lessen the mental suffering of terminally ill patients while focusing on humane treatment and the protection of personal dignity. In Hungary, the foundraising events dedicated to the development of the hospice professsion on this special day are co-ordinated by the Hungarian Hospice-Palliative Association, which has been providing care for incurable cancer patients in Budapest since 1991. EPA/PETER KOMKA HUNGARY OUT - ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET
GENOVA, 17 SET - Marco Cappato ha deciso di aiutare Fabrizio, l'anziano ligure che soffre per una patologia degenerativa irreversibile che ha annunciato di voler andare a morire all'estero, a causa dei ritardi dell'ASL nei suoi confronti. Cappato ha lanciato sui social una chiamata a tutti i volontari per una disobbedienza civile collettiva. "Occorre rispondere con un'azione sistematica di disobbedienza civile collettiva - scrive Cappato sui social -, per consentire a "Fabrizio" (nome di fantasia, ndr) e a tutte le persone come lui di ottenere in Svizzera l'aiuto di cui avrebbero diritto in Italia". "Fabrizio", 79 anni, ha una malattia irreversibile che gli causa sofferenze insopportabili ed è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. "Nonostante questo - si legge nella nota -, il servizio sanitario nazionale ha rifiutato l'aiuto medico alla morte volontaria, pur essendo un suo diritto stabilito dalla Corte costituzionale. Questa volta è successo in Liguria, ma accade di continuo in altre Regioni italiane. Da oggi, l'Associazione 'Soccorso civile' che conta 43 soci e di cui sono responsabile legale, è aperta per coloro che decideranno di aiutare chi, in determinate condizioni, vuole accedere alla morte assistita a seguito di un diniego in Italia". --

