Chiara Petrolini in aula, 'non sono una madre assassina'

PARMA, 13 MAR - "Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini". Lo ha detto Chiara Petrolini, nelle dichiarazioni spontanee davanti alla Corte di assise di Parma che la sta processando per l'omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024. Con voce monocorde e una sola breve interruzione, l'imputata ha parlato per circa sette minuti, leggendo un foglio. "Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro".