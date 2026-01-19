Chiama i Carabinieri, 'ho colpito la mia fidanzata, voglio essere arrestato'

BOLOGNA, 19 GEN - Un uomo di 47 anni ha chiamato sabato pomeriggio il 112 dicendo: "ho colpito alla testa la mia fidanzata, voglio essere arrestato". È successo a Poggio Renatico, nel Ferrarese, dove i Carabinieri sono intervenuti trovando la donna in lacrime, molto agitata e con una ferita alla testa. La donna ha confermato di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dal compagno dopo una lite per futili motivi. Ai militari ha raccontato che le violenze andavano avanti da circa tre anni, dall'inizio della convivenza, ma fino a sabato non aveva trovato il coraggio di denunciare. La donna è stata trasportata all'ospedale di Cona e dimessa con una prognosi superiore ai quaranta giorni. L'uomo è stato arrestato per lesioni gravi e portato agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Ferrara ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.