Chiama 112 'ho ucciso la mia convivente', donna priva di sensi ma viva

ISPICA, 10 MAR - Telefona al 112 confessando di avere ucciso la convivente, nella loro casa di Ispica, ma quando la squadra mobile della Questura di Ragusa e agenti del commissariato di Modica arrivano sul posto trovano la donna priva di sensi, in grave condizioni, ma ancora viva. La vittima dell'aggressione è stata trasportata d'urgenza all'ospedale a Modica dove i medici l'hanno giudicata guaribile in 45 giorni. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato femminicidio e condotto in carcere.