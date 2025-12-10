Giornale di Brescia
Italia e Estero

Chailly ha un malore alla Scala, interrotta 'Una Lady Macbeth nel distretto di Mcesk'

MILANO, 10 DIC - Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. Per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk'. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del Teatro con undici minuti di applausi. Sul posto sono intervenute un' ambulanza e l'automedica e Chailly è stato portato in ospedale. Già prima erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene. Il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d'ora. Chailly ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo. Il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha dunque dato l'annuncio al pubblico spiegando che la direzione per la complessità dell'opera e "per rispetto al maestro Chailly" ha deciso di non proseguire nella rappresentazione.

