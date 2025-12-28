Cessate il fuoco alla centrale di Zaporizhzhia per riparare delle linee

BRUXELLES, 28 DIC - Sono iniziati i lavori di riparazione delle linee elettriche nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, dopo un altro cessate il fuoco locale mediato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo ha dichiarato oggi l'agenzia su X, citando il suo direttore generale Rafael Grossi. Un team dell'Aiea sta monitorando i lavori di riparazione, che dovrebbero durare alcuni giorni, nell'ambito degli sforzi volti a prevenire incidenti nucleari durante il conflitto in Ucraina, ha aggiunto l'agenzia. Il direttore generale Grossi ringrazia entrambe le parti per aver accettato questa nuova "finestra di silenzio" temporanea al fine di ripristinare la trasmissione di energia tra le sottostazioni elettriche della centrale nucleare di Zaporizhzhia e la centrale termica di Zaporizhzhia, rafforzando la sicurezza nucleare.