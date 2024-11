Cesare Bocci, 'racconto su Rai3 l'umanità dei Magistrati'

ROMA, 06 NOV - Si intitola 'Magistrati' il nuovo programma di Cesare Bocci in onda da domenica 10 novembre su Rai 3 in seconda serata. Sei puntate per scoprire chi siano gli uomini dietro alla professione, come vivono, le loro storie. Un "programma in linea con la funzione del servizio pubblico", ha spiegato il direttore di Rai Approfondimenti, Paolo Corsini, nel corso della conferenza stampa a viale Mazzini, a Roma. "Vogliamo portare in evidenza l'impegno e il sacrificio personale di uomini e donne che hanno deciso di dedicare la loro vita alla tutela dei nostri diritti e alla giustizia nella società", ha aggiunto, "coniugando il linguaggio true crime con il racconto di una delle professioni più complesse e meno conosciute del nostro tempo, quella del magistrato, autorevole ma estremamente delicata perché dispone della nostra vita". Dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido che, insieme al procuratore Maurizio De Lucia, ha coordinato le operazioni per la cattura di Matteo Messina Denaro, fino a Federico Frezza, oggi procuratore di Trieste, che segue il tema della Rotta Balcanica, il programma passerà anche da chi ha indagato sulla mafia in Emilia-Romagna, sull'omicidio di Meredith Kercher e quelli delle Bestie di Satana. Alla vigilia del 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne - ci sarà anche una puntata speciale in cui si parlerà di femminicidi. "Ci interessava sapere come volevano portare avanti la loro vita nonostante il loro lavoro - ha raccontato Bocci -. Per esempio, Giuliano Mignini adesso ha aperto un dialogo per certi versi anche sorprendente con Amanda Knox". Quanto alla storia umana che l'ha più colpito, è stata quella di "Paolo Guido, che mi ha toccato molto in quanto padre, perché si è trovato da solo a crescere le sue figlie - ha concluso - trattando di mafia, sa benissimo a cosa va incontro, quanto sia pericoloso".