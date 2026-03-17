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Certificati anti-Cpr, 'dai medici aperta contestazione del sistema

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BOLOGNA, 17 MAR - I falsi certificati anti-rimpatrio sono stati realizzati per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei Cpr, in un'ottica "di aperta contestazione del sistema di gestione dell'immigrazione clandestina". Il dato è emerso, secondo il Gip Federica Lipovscek, dall'indagine della Procura di Ravenna a carico di otto medici del reparto di Malattie infettive. Ed è per questo motivo che il giudice ha disposto nei giorni scorsi la misura cautelare dell'interdizione della professione per 10 mesi per tre medici mentre per altri 5 è scattato il divieto, anche qui per 10 mesi, di occuparsi dei certificati per l'idoneità ai centri.

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