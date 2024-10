Ceresoni:"Leonardo ben inserito nella nostra scuola, addolorati"

SENIGALLIA, 15 OTT - Un ragazzo ben inserito, senza problemi e con buoni rapporti un po' con tutti. Così Simone Ceresoni, dirigente scolastico del polo Corinaldesi-Padovano di Senigallia (Ancona), l'istituto che Leonardo ha frequentato fino a giugno scorso prima di cambiare scuola, ha voluto descrivere il giovane che ieri si è tolto la vita in un casolare nella campagna a sud di Senigallia. Proprio nelle relazioni scolastiche si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti dopo la denuncia dei genitori del 15enne, secondo cui sarebbe stato vittima di bullismo. "Lo scorso anno scolastico Leonardo è stato uno studente del Corinaldesi-Padovano e i suoi ex compagni di classe e i suoi ex docenti lo ricordano come ben inserito a scuola, con buoni rapporti con i compagni e il personale scolastico. Dopo essere stato promosso a giugno, ha deciso di cambiare istituto scolastico perché attratto dall'offerta formativa e scolastica di un'altra scuola più affine alle sue inclinazioni e progettualità personali". La tragedia ha colpito tutta la comunità, in primis proprio la scuola tecnica in cui aveva iniziato il percorso formativo delle superiori, che poi ha lasciato per passare al vicino istituto alberghiero Panzini. "La scuola è vita e speranza, le studentesse e gli studenti sono vita e speranza e di fronte a questa tragedia incommensurabile della perdita in circostanze drammatiche di un giovane studente - continua il dirigente del Corinaldesi-Padovano Simone Ceresoni - la comunità è profondamente scossa, smarrita. Siamo molto provati e addolorati. Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla famiglia, ai parenti, agli amici, e per i suoi ex compagni di classe attiveremo già da domani un percorso di sostegno e supporto psicologico per affrontare insieme questa terribile tragedia".