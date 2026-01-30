Cerca di strangolare e accoltellare la moglie nel Catanese, arrestato

CATANIA, 30 GEN - Un 56enne accusato di avere picchiato la moglie, cercando anche di strangolarla e accoltellarla, è stato arrestato per tentato omicidio a Biancavilla, nel Catanese, da carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Paternò. La donna è riuscita a sottrarsi alla violenza del marito, scaturita dopo un diverbio tra coniugi, chiudendosi a chiave in una stanza della loro casa, da dove ha chiamato dei familiari chiedendo aiuto. I suoi parenti hanno chiamato il 112 che ha fatto intervenire i carabinieri. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere