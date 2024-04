Centrodestra in Antimafia, grave che Emiliano si sottragga

ROMA, 29 APR - "Nessuno si può sottrarre alla convocazione della Commissione. Suggeriamo dunque" al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano "di non farsi guidare dal suo ego e dalla sua arroganza, perché neanche lui è sopra le regole". Lo dichiarano i componenti del centrodestra nella commissione Antimafia. "Emiliano accusa la Commissione di strumentalizzazione politica, quando è evidente che omettere due date su cinque proposte aveva il solo fine di voler far ricadere sull'Antimafia la scure del boia prima della mozione di sfiducia in Regione", concludono.