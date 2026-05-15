Centrodestra, disaccordo con Giachetti ma pronti a garantire numero legale Vigilanza

ROMA, 15 MAG - "La maggioranza in Vigilanza Rai è sempre stata disponibile a discutere nel merito di ogni proposta. Su richiesta delle opposizioni abbiamo audito l'Ad Giampaolo Rossi, il dg Roberto Sergio e Sigfrido Ranucci. Abbiamo a cuore la salute di Roberto Giachetti, di cui non condividiamo le motivazioni, ma ha il nostro rispetto sia umano che politico. Per questo ribadiamo che siamo disponibili a garantire il numero legale nella prossima seduta della Commissione di Vigilanza Rai". Lo dichiarano i componenti della Vigilanza Rai: Francesco Filini (FdI), Roberto Rosso (Forza Italia), Giorgio Maria Bergesio (Lega) e Maurizio Lupi (Noi Moderati)