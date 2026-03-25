Centro referenza Aviaria, 'contatti paziente in Lombardia sono negativi

MILANO, 25 MAR - Il paziente infettato dal virus H9N2 dell'influenza aviaria in Lombardia, e proveniente dall'Africa, "che già presentava problemi di salute che hanno complicato il quadro clinico, è sotto cura per una serie di patologie concomitanti di cui soffre, mentre le persone che hanno avuto contatti con lui sono state rintracciate - sanitari, familiari e anche i passeggeri dello stesso volo - sono state testate e sono risultate negative. Non c'è quindi stata diffusione uomo-uomo". È quanto dichiara Calogero Terregino, Direttore del Centro di referenza nazionale ed europeo sull'influenza aviaria dell'istituto Zooprofilattico delle Venezie.