Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Centro antiviolenza e Non una di meno si mobilitano per il 'no' di Zoe

AA

ALESSANDRIA, 15 FEB - Dopo la morte di Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni nella vicina Nizza Monferrato (Asti), le operatrici alessandrine di me.dea, Centro Antiviolenza di Alessandria - con sede anche a Casale Monferrato, sono state in prima linea per far sentire la loro voce partecipando a iniziative, con le quali ribadire: "Nessuna debba avere paura di dire no". Il Centro è disponibile per chi sta soffrendo e per chi si sta chiedendo "il perché" di quanto successo una settimana fa: "Siamo qui per accogliere, ascoltare e sostenere", assicurano da me.dea che, oggi - domenica 15 febbraio - ha aderito alla mobilitazione permanente contro il ddl Stupri. 'Senza consenso è stupro' si legge sullo striscione appeso a una delle finestre della sede in Palazzo Guasco, realizzato con l'aiuto di alcuni tifosi dell'Us Alessandria. All'alba sempre di oggi invece davanti a Palazzo di giustizia è apparso un altro striscione, questa volta di NonUnaDiMeno. "A trent'anni dall'approvazione della legge sulla violenza sessuale e dell'art. 609 bis - ricordano dal Collettivo - abbiamo voluto mobilitarci contro il ddl Bongiorno. Il governo Meloni vuole mettere in discussione il principio etico e giuridico del 'Solo Sì è Sì' e rimettere sul banco dell'imputato la donna vittima di violenza, che deve provare di aver detto abbastanza chiaramente no. Senza consenso chiaro, attuale e libero è stupro".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ALESSANDRIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario