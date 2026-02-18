Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Centri sociali milanesi: 'Scenderemo in piazza se viene Trump'

AA

MILANO, 18 FEB - "Siamo sces* in piazza contro l'ICE, contro Mark Rubio e JD Vance, torneremo in piazza contro Donald Trump". Lo promettono centri sociali milanesi come il Leoncavallo e il Lambretta commentando "la notizia che, se la squadra statunitense di hockey dovesse arrivare in finale alle Olimpiadi, Donald Trump potrebbe venire in Milano". La mobilitazione è stata lanciata con lo slogan di protesta NO ICE, NO KINGS, NO TRUMP, diffuso negli Stati Uniti, in particolare in risposta alle politiche di immigrazione e alla presidenza di Donald Trump. "Un leader apertamente neofascista, che si vede più come Re che come presidente, non è il benvenuto - si legge nel post condiviso da varie realtà - nella Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. Il suo progetto razzista e violento non può trovare spazio". L'intenzione di scendere in piazza qualora si palesasse Trump a Milano, condivisa sui social da alcuni centri sociali, è stata lanciata dalla sezione milanese della rete No Kings, ufficializzata nell'assemblea nazionale "O Re o Libertà' tenutasi al Tpo di Bologna il 24 e 25 gennaio gennaio. L'iniziativa bolognese, promossa da realtà come la Rete No Dl Sicurezza - A Pieno Regime e la campagna europea Stop Rearm Europe, ha riunito reti sociali, associazioni, collettivi studenteschi, sindacati, ong e attivisti, che insieme hanno dato vita al percorso di Convergenza Sociale 'No Kings - Contro i Re e le loro Guerre', una piattaforma di discussione e azione che punta a elaborare nuove forme di resistenza democratica contro l'espansione dell'economia di guerra e dello Stato di polizia. La rete, cui aderiscono anche sigle come Arci, Anpi, Libera, Rete pace e disarmo, Articolo 21, ha lanciato la mobilitazione nazionale 'Together' il 28 marzo a Roma, in contemporanea con l'omonima manifestazione contro le destre indetta dai movimenti sociali a Londra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Centri sociali milanesiMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario