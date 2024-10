'Centri migranti in Albania pronti, da oggi operativi'

La premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama al porto di Shengjin per una visita all'hospot destinato alle procedure di ingresso dei migranti, realizzato in base al Protocollo fra Italia e Albania, 05 giugno 2024./// Italian Prime Minister Giorgia Meloni and Albanian Prime Minister Edi Rama at the port of Shengjin for a visit to the hotspot intended for the entry procedures of migrants, created on the basis of the Protocol between Italy and Albania, 05 June 2024. ANSA/ UFFICIO STAMPA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++