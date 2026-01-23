Cento membri del clero arrestati all'aeroporto di Minneapolis

WASHINGTON, 23 GEN - Circa 100 membri del clero sono stati arrestati all'aeroporto internazionale di Minneapolis-St. Paul durante una manifestazione contro la stretta sull'immigrazione dell'amministrazione Trump in Minnesota, secondo gli organizzatori della protesta. Per lo più religiosi cristiani e leader religiosi si sono radunati all'aeroporto, dove hanno sostenuto che alcuni aerei stessero deportando migranti detenuti, secondo Justin Lind-Ayres, pastore luterano a Minneapolis. I manifestanti si sono inginocchiati cantando inni e recitando il Padre Nostro con temperature polari, prima di essere ammanettati e portati via, come mostrano i video.